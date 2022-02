Nördlingen

09:26 Uhr

Alkohol aus Gartenhäusern gestohlen: Polizei sucht Täter

In einer Kleingartenanlage in Nördlingen brach eine Unbekannte oder ein Unbekannter in insgesamt acht Gartenhäuser ein.

In einer Kleingartenanlage in Nördlingen wurde zwischen Dienstag- und Donnerstagnacht in acht Gartenhäuser eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person ist in Nördlingen zwischen den Nächten von Dienstag bis Donnerstag in die Kleingartenanlage am Nähermemminger Weg eingebrochen. Dabei hebelte die Täterin oder der Täter Türen und Fenster von insgesamt acht Gartenhäusern auf und entwendete vorwiegend Alkohol. Nach Angaben der Polizei beträgt der Gesamtwert des Diebesguts ungefähr 500 Euro. Der auf der Diebestour angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 3400 Euro. Die Polizei bittet deshalb dringend um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

Themen folgen