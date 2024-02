Nördlingen

Alkohol: Gefährlich ab dem ersten Schluck

Plus Das eine Glas Rotwein tut gut, denken viele. Doch dem ist nicht so. Bei der Suchtfachambulanz bekommen Menschen Hilfe, die die Kontrolle verloren haben.

Von Martina Bachmann

Da noch ein Schnapserl, hier ein Glas Sekt, das Feierabendbier zur Brotzeit gehört sowieso dazu: In unserer Gesellschaft ist Alkohol allgegenwärtig – und das nicht nur im Fasching. Im Vergleich zu anderen Ländern sei Deutschland ein Hochkonsumland, sagt Alisa Engelmann von der Suchtfachambulanz der Diakonie Donau-Ries. Durchschnittlich konsumieren jeder Deutsche und jede Deutsche ab 15 Jahren zehn Liter Reinalkohol pro Jahr, das entspricht 100 Litern Wein. Und Studien belegen: Nicht mal das berühmte Achterl Rotwein tut der Gesundheit etwas Gutes.

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen kommt in ihren "Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol" zum Schluss, dass es am besten ist, gar keinen Alkohol zu trinken: "Alkoholische Getränke bergen Risiken, wenn es um die physische Gesundheit der Menschen geht." So gebe es beispielsweise lineare Beziehungen zwischen dem Alkoholkonsum und der Wahrscheinlichkeit bei Frauen, an Brustkrebs zu erkranken. Laut Bundesgesundheitsministerium starben im Jahr 2016 rund 19.000 Frauen und 43.000 Männer an einer "ausschließlich auf Alkohol zurückführenden Todesursache". Zudem, so teilt die Behörde mit, konsumierten rund 7,9 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren Alkohol in einer "gesundheitlich riskanten Form". Ein problematischer Alkoholkonsum liege sogar bei neun Millionen in dieser Altersgruppe vor.

