Alkoholisierte Frau verursacht Verkehrsunfall

Eine 60-Jährige fährt am Samstagmorgen einem vorausfahrenden Pkw auf, als dieser an einer Ampel anhält. Es entsteht ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Mit knapp 1,5 Promille hat eine 60-Jährige am Samstagmorgen einen Unfall in Nördlingen verursacht.

Gegen 4.45 Uhr fuhr sie laut Polizeibericht in der Bürgermeister-Reiger-Straße mit ihrem Fahrzeug auf einen vorausfahrenden Pkw auf, als dieser bei Rotlicht an einer Ampel anhielt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die Frau deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und zur Beweissicherung eine Blutprobenentnahmen veranlasst. (AZ)