Alkoholisierter Mann stürzt vor den Augen der Polizei von seinem Fahrrad

Ein 62-Jähriger stürzt in Nördlingen von seinem Fahrrad. Eine Streifenbesatzung beobachtet den Unfall, eilt zur Hilfe und bemerkt den Grund für den Sturz.

Am Mittwochnachmittag ist ein 62-Jähriger Mann in der Nürnberger Straße in Nördlingen von seinem Fahrrad gestürzt. Dies hatte eine Streifenbesatzung der Polizei beobachtet.

Als die Polizisten dem Mann zur Hilfe kamen, stellten sie den Grund für den Sturz fest. Nach Angaben der Polizei war der Mann sehr stark alkoholisiert. Verletzt hatte sich der 62-Jährige bei dem Sturz nicht.

Die Weiterfahrt wurde aufgrund der Alkoholisierung unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)