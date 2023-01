Alles Müller oder was? Das Kunstjahr 2022 in Nördlingen

Plus Der Fokus auf die Müller-Statue drohte die Kunstszene zu überstrahlen. Dabei hatte die in den vergangenen Monaten tolle Ausstellungen zu bieten.

Lässt man das Kunstjahr 2022 gedanklich-oberflächlich Revue passieren, dann schwirrt dem geneigten Kunstinteressierten zunächst die unsägliche Diskussion um den Standort der Gerd-Müller-Statue durch den Kopf. Dabei hatte das vergangene Jahr in der - auch im wahrsten Wortsinn - bildenden Kunst einiges zu bieten. Interessantes, Überwältigendes, Schönes, Überraschendes, Originelles, bisweilen auch Schräges.