Nördlingen

11:30 Uhr

Alltagsrassismus in Nördlingen: Schwarze Frau wird angepöbelt

Ein Straßenkünstler hat in den USA eine schwarze und eine weiße Hand gemalt, die zusammen ein Herz formen. Auch ein Rieser Ehepaar, er weiß, sie schwarz, hat sich gefunden. Doch sie berichten von Alltagsrassismus in Nördlingen.

Plus Eine Rieserin wurde in Nördlingen rassistisch angegangen. Was der Oberbürgermeister dazu sagt und wie die Migrationsbeauftragte des Landratsamts die Lage sieht.

Dass Ausländerfeindlichkeit auch in Nördlingen anzutreffen ist, musste ein Rentner aus dem Ries kürzlich zusammen mit seiner Ehefrau, die schwarz ist, schmerzlich erfahren. Der Rentner selbst ist weiß, möchte aus Furcht vor Anfeindungen anonym bleiben. Er saß vor wenigen Wochen mit seiner Ehefrau in einem Bäcker-Café in der Fußgängerzone. Da sei ein junger Mann auf seine Frau zugegangen, erzählt der Ehemann im Gespräch mit unserer Redaktion, und habe sie in aggressivem Tonfall angeredet: Wo sie denn herkomme? Wie der Rentner schildert, habe es so gewirkt, als ob der junge Mann Ärger machen wollte, weil er so forsch aufgetreten sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen