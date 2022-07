Als 260 Bäume auf dem Nördlinger Friedhof gepflanzt wurden

Plus Vor 200 Jahren wurde der Nördlinger Friedhof neu gestaltet und erweitert. Er sollte ein "Englischer Garten" werden, in dem man spazieren geht.

Das heutige Erscheinungsbild des historischen Teils des Nördlinger Friedhofs geht zurück auf das Jahr 1822. Vor 200 Jahren wurde die damals bereits bestehende Begräbnisstätte in Richtung Stadt und Bergmühle deutlich vergrößert und neu gestaltet. Die Steine für die neue Umfassungsmauer stammten von dem in dieser Zeit abgebrochenen Vorwerk des Oberen Wasserturms.