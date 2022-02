Als die Impfung noch mit Kleid und Brezel zelebriert wurde

Wenn Kinder früher gegen die Pocken geimpft wurden, war das noch ein teilweise festlicher Akt. Kinder trugen spezielle Kleider, es gab Bier und Brezeln.

Besondere Kleidung für besondere Anlässe hat es im Ries schon immer gegeben, ob Sonntehäs oder Schtabakloidle, Hoagsatschurz oder Palmtaghäs, man ließ sich Festkleider etwas kosten, um den Tag zu würdigen. Ein Gewand jedoch mag gerade in der heutigen Zeit von Corona und Impfdebatte verwundern, beziehungsweise zum Schmunzeln anregen, das sogenannte „Blottrahäs“.

Das weiße Kleid wurde zur Pockenimpfung getragen

Schon im Jahre 1807 wurde ein Impfgesetz erlassen, das bis in die 1970er Jahre festlegte, dass jedes Kind zweimal gegen die gefürchteten Pocken geimpft werden musste, einmal als ungefähr Einjähriges und ein weiteres Mal als Zwölfjähriges. Gerda Schupp-Schied beschreibt in ihrem Buch „Wenzhä“ in Bild und Wort wie dieses Gesetz im Ries umgesetzt wurde. Da der Bezirksarzt nicht in jedes einzelne Dorf kam, teilte meist im Herbst der sogenannte Flur (Ausscheller) in den Dörfern den Sammeltermin mit.

Für die Mütter war dieser Impftag die Gelegenheit, ihr Kleinkind zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorzustellen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Kleinen dafür besonders herausgeputzt wurden, entweder mit einem neuen hübschen weißen Lätzchen oder gar mit einem neuen weißen spitzenbesetzten Leinenkleidchen, dem sogenannten Blottrahäs. Während Mutter und Kind beim Impfen warteten, ließ es sich mancher Vater im Impflokal, das oft das Dorfgasthaus war, bei einem Bier gut gehen.

Impfung gestaltete sich als festlicher Akt

Bei der zweiten Impfung dann freuten sich die Sechstklässler über ein Geldstück von Zuhause und eine süße Hefeteigbrezge hinterher. Dieses Gebäck ließen sich die Mütter ebenfalls schmecken. Auch für diesen Anlass gab es zum Beispiel von der Patin oder dem Paten neue Unterwäsche, die nicht so kratzte wie das übliche Unterkleid. Die Impfnachschau durch den Bezirksarzt nach acht bis zehn Tagen endete dann bei den heranwachsenden Buben nicht selten in einer Rauferei zwischen den verschiedenen Dörfern, die mit jugendlichem Übermut ausgetragen wurden und die Impfung abschloss.

So gestaltete sich die Pockenimpfung letztendlich als ein festlicher Akt mit vergnüglichem Hintergrund, ein anderer Blickwinkel als heute bei der aktuellen Diskussion. Man war froh, einen Schutz gegen die oft todbringenden Pocken zu bekommen, und nutzte die Gelegenheit, etwas Besonderes daraus zu machen.

Der Rieser Dichter Gottfried Jakob hat im 1897 bei der C.H. Beck´schen Buchhandlung erschienenen Büchlein „Aus´m Rias“ in seinem Gedicht „D´s Blottrahäs“ über die Ankündigung eines Pockenimpftermins und die damit verbundenen Aktivitäten mit einem Augenzwinkern geschrieben, nicht ohne sich über die Unwissenheit der Städter in Nördlingen ein bisschen lustig zu machen.

D´s Blottrahäs

Der Fluar schellt aus: „Bis Freite…

Of Degge… d´s morngscht um acht´…“

Des höart a junga Bäure,

Die fleiße drauf hot g´acht´t.-

Wann s´ oh net alles gno hot ghöart,

Hot s´ doch so viel verschtanda:

Sia muaß derzua mit ihrem Keed,

Wann s´ net will d´s Schanda schtanda.

Ihr Keed ischt liab, macht bal a Johr,

Ka scho a bissle lofa;

Drum, dass s´ es recht schöa richta ka,

Will s´ voar no ebbes kofa.

Drum goht s´ oh glei of Näarle

Mit ihrer alta Bäs´.

Der Kofma frogt, was wölla;

Sia sagt: „A Blottrahäs.“-

Dear aber guckt ganz gschpässe drei

Und von da Ladnerinna

Woiß koina, was dia Bäure will,

Wann se se no so bsinna.-

Dia Alta denkt: Jatzt dia sind dumm,

Do möchte ma doch schier schimpfa

Und schreit ganz laut, dass Alles höart:

„Des ischt a Kloid zum Impfa!“

Beim Sinnieren über dieses Gedicht kommt einem der Gedanke, ob sich gerade jetzt ein Blottrahäs, also ein Impfgewand, als unentbehrliches Kleidungsstück, als Kreation von Start-ups etablieren würde. Die Kollektion könnte vom Häs im Trachtenstil, als Lederkombination bis hin zum leichten Sommerkleidchen, jeweils mit stilkompatibler Impfklappe, reichen. Der Phantasie wäre keine Grenze gesetzt und mehrmaliges Tragen garantiert.