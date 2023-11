Nördlingen

vor 34 Min.

Als ein Nördlinger Adolf Hitlers Vorgesetzter war

17 Jahre nach dem gescheiterten Putsch: Hitler als "Führer und Reichskanzler" am 18. Juni 1940 auf der Durchreise am Nördlinger Bahnhof, begrüßt von einer begeisterten Menge.

Plus Kriege, gesellschaftliche Spaltung, Preissteigerungen: Manch einer denkt sicher, früher war alles besser. Der Blick in die Geschichte belehrt uns eines Besseren.

Von Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler Artikel anhören Shape

Am 9. November 1923 blickte das Rieser Tagblatt in seinem Leitartikel auf das Ende des Ersten Weltkrieges zurück: "Vor 5 Jahren hat deutsche Zwietracht deutsches Schicksal besiegelt. Als es entscheidend darauf ankam, die Nerven zu behalten, hat das deutsche Volk seine Nerven verloren. (...) So führte uns unser Passionsweg nach 51 Monaten eines heldenhaften Ringens gegen eine Welt von Feinden nach Compiegne und Versailles und damit in das heutige Elend. Die Zeit, die am 9. November 1918 anbrach, kann sich mit den düstersten Zeiten deutscher Geschichte messen.

Vor 100 Jahren teilte der überwiegende Teil der Gesellschaft diese Auffassung. Fünf Jahre nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg steckte Deutschland in der bis dahin wohl tiefsten Krise seiner Geschichte. Unzählige Ehemänner, Väter und Söhne waren in den Schützengräben gefallen oder verstümmelt und traumatisiert heimgekehrt, die Spanische Grippe hatte tausende Opfer auch unter der Zivilbevölkerung gefordert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen