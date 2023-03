Nördlingen

Ausstellung: Als es in der Löpsinger Straße koschere Fleischwaren gab

Plus Im Stadtmuseum wird eine neue Sonderausstellung gezeigt, es geht um das Leben der Juden in Nördlingen von 1860 und 1942. Was das Ziel der Schau sein soll.

Von Martina Bachmann

Viele Zeitzeugen sind schon gestorben. Sie können nicht mehr daran erinnern, welch unbeschreibliches Leid die Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland verursacht hat. Und so liegt es an den nachfolgenden Generationen, die Geschichten der verfolgten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu erzählen – wie es die neue Sonderausstellung "Matzen täglich frisch – Jüdisches Leben in Nördlingen 1860 bis 1942" im Nördlinger Stadtmuseum tut. Oberbürgermeister David Wittner sagte bei der Eröffnung: "Es ist unsere Pflicht, aktiv gegen das Vergessen anzukämpfen."

