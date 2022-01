Nördlingen

Als Nördlingen seine Beschaulichkeit verlor

Plus In den 60er-Jahren trugen die jungen Frauen Minirock und die Männer lange Haare: Auch in Nördlingen machte sich damals der Fortschritt bemerkbar.

Von Martina Bachmann

Es fehlen bezahlbare Wohnungen in Nördlingen: Dieser Satz könnte von heute stammen, er trifft aber auch auf die 60er-Jahre zu. Über dieses Jahrzehnt referiert Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel in einem Video, das von der Verwaltung auf die Homepage Nördlingens gestellt wurde. Sponsels Vortrag folgt auf die Neujahrsansprache von Oberbürgermeister David Wittner, der Stadtarchivar gibt einen interessanten Einblick in die Zeit, in der im Kino die Karl-May-Filme liefen und die Beatles mit ihrer Musik für Furore sorgten.

