Als Zeichen für Toleranz: Unbekannte stehlen blaues Schaf in Nördlingen

Wie die Polizei berichtet, wurde das Schaf von seiner Herde getrennt. Hinweise zum Verbleib des "auffälligen Schafs" nimmt die Nördlinger Polizeidienststelle auf.

Seit dem Wochenende fehlt ein blaues Schaf, das als Dekorationsgegenstand vor einer Firma in der Gewerbestraße in Nördlingen stand. Der dreiste Dieb habe sich problemlos freien Zugang zum nicht umzäunten Gelände der Firma verschaffen können und das ebenso nicht weiter gesicherte Schaf inmitten aus einer Herde reißen, so die Polizei.

Die aufgestellten, blauen Schafe aus Glasfaser haben eine Botschaft: Es handelt sich um ein Aktionsprojekt zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses, der Toleranz und des friedlichen Miteinanders. Schirmherren der Aktion sind das EU-Parlament in Straßburg und Brüssel. Der materielle Schaden liegt bei rund ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des auffälligen Schafs bitte an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)