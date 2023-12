Alt-OB Paul Kling und Dr. Wilfried Sponsel stellen neues CSU-Buch vor

Das Werk trägt den Namen „Die Christlich-Soziale Union Nördlingen - Ein Beitrag zur Regionalgeschichte 1945 bis 2020“. Zu lesen ist die Zeit aus CSU-Perspektive.

Nördlingens Altoberbürgermeister Paul Kling und der ehemalige Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel stellten am Sonntag ihr neues Buch mit dem Titel „Die Christlich-Soziale Union Nördlingen - Ein Beitrag zur Regionalgeschichte 1945 bis 2020“ vor. In dem Werk wird auf über 200 Seiten die politische Geschichte Nördlingens seit der Nachkriegszeit aus der Perspektive der CSU dargestellt. Zahlreiche historische Fotografien machen das Buch neben den geschichtlichen Fakten zusätzliche interessant, heißt es in einer Mitteilung. Den beiden Autoren war es bei ihrer Arbeit wichtig, kein „reines CSU-Buch“ zu schreiben, daher geht das Werk weit über die Geschichte der CSU hinaus und greift viele politische Ereignisse und Persönlichkeiten der Nördlinger Vergangenheit und Gegenwart auf.

Paul Kling dankte insbesondere dem inzwischen verstorbenen Dr. Bernd Lerch, der vor einigen Jahren mit der Recherche zur Geschichte der CSU Nördlingen begonnen hatte. Diese Arbeit legte den Grundstein für das jetzt veröffentlichte Buch. Die Leistung Lerchs und der Autoren ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, wie dünn die Quellenlage vor allem in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Ab den 1960er-Jahren konnten dann Bilder aller Stadträte bis in die Gegenwart eingebaut werden, die Stadträte der CSU, sowie alle Oberbürgermeister sogar mit Lebensläufen.

Parteigeschichte zu jener Zeit bislang noch nicht thematisiert

Dr. Wilfried Sponsel erklärt, „das Buch füllt eine Lücke in der Geschichtsschreibung Nördlingens und des Rieses, denn in keiner Darstellung der Geschichte der Stadt wird die Parteiengeschichte thematisiert. Auch überregional liegen nach unseren Recherchen keine derartigen Arbeiten vor“. Christian Hänger habe in der Vergangenheit eine kurze Geschichte der SPD Nördlingen verfasst, aber das wäre, laut Sponsel, auch das einzige ihm bekannte Beispiel einer Parteiengeschichte. „Dabei sind gerade heute derartige Arbeiten von großer Bedeutung. Dies gerade in einer Zeit, in der die Demokratie zunehmend angezweifelt, ja angegriffen wird. Da ist es dringend notwendig, die Geschichte demokratischer Parteien in den Fokus der Aufmerksamkeit zu stellen. Die vorliegende Arbeit möchte dazu einen Beitrag leisten“, sagt Dr. Wilfried Sponsel.

CSU-Ortsvorsitzender Steffen Höhn und CSU-Kreisvorsitzender Ulrich Lange dankten den Autoren für Ihre Arbeit und gratulierten zu dem überaus interessanten und gelungenen Werk. Dem schloss sich auch Helmut Beyschlag, der als Vertreter des Oberbürgermeisters anwesend war, in seinem Grußwort an.

Das Buch kann ab sofort für 29,90 Euro in der CSU-Geschäftsstelle und bei Bücher Lehmann erworben werden. (AZ)