Nördlingen

vor 18 Min.

Alte Bastei: Ein neuer Darsteller sorgt für Raunen im Publikum

Plus Nördlingens katholischer Stadtpfarrer Benjamin Beck spielt bei "Don Camillo & Peppone & die jungen Leute" mit. Warum er seinen Vorgesetzten darüber informiert hat.

Von Martina Bachmann

Es ist schon dunkel im Zuschauerrund der Alten Bastei, der Nördlinger Freilichtbühne. Entspannt genießen die Besucherinnen und Besucher die Premiere des Stücks "Don Camillo & Peppone & die jungen Leute". Vespas knattern über die Bühne, Petticoats fliegen, Musik der 60er-Jahre ist zu hören. Dann fällt das Licht der Scheinwerfer auf einen neuen Akteur – und plötzlich wird gewispert: "Siehst du das? Das ist ja der Herr Pfarrer!" Genau: Der katholische Stadtpfarrer Benjamin Beck ist in diesem Jahr Mitglied des Schauspielensembles – und verkörpert einen Mann, der im normalen Leben sein Vorgesetzter wäre.

Am Freitagvormittag ist Beck in seinem Büro und geht den Alltagspflichten eines Stadtpfarrers nach. Angesprochen auf seinen Auftritt schmunzelt der 42-Jährige am Telefon. Schon als Jugendlicher – Beck ist in Donauwörth aufgewachsen – hat der Stadtpfarrer Theater gespielt. Damals habe es ein Jugendstück in der Pfarrei gegeben, er selbst durfte die Hauptrolle übernehmen. Beim Verein Alt Nördlingen, der die Freilichtbühne in Nördlingen bespielt, hat Beck nur einen kleinen Einsatz. Dafür aber einen, der es in sich hat: Der Stadtpfarrer spielt einen Bischof.

