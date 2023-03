Fahrgäste berichten von fehlenden Durchsagen auf der Riesbahn

Plus Bei manchem Bahnfahrer weckten die alten Züge auf der Riesbahn nostalgische Gefühle. Doch Fahrgäste schildern Probleme wie fehlende Ansagen und schwergängige Türen.

Sie waren eine Notlösung: die alten Züge der Weser Ems Eisenbahn. Sie sind im Einsatz, weil Go-Ahead die Riesbahn zusätzlich zum Netz um Augsburg nicht auch noch bedienen konnte. Nicht alles an den Zügen sei schlecht, sagt ein Bahnpendler. Doch mehrere Personen berichten von nicht erfolgten Durchsagen.