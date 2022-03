Altstadt ist für den Corona-Protest-Marsch am Freitag tabu

Das Landratsamt will vermeiden, dass die "Spaziergänger" auf die angemeldete Gegendemo stoßen. Welche Straßen davon betroffen sein werden.

Wie jeden Freitag rechnet das Landratsamt auch am 4. März mit einem Protest gegen die Corona-Regeln in Nördlingen. Gleichzeitig soll an diesem Tag ab 18.30 Uhr eine weitere Versammlung von Befürwortern der Corona-Schutzmaßnahmen und der Impfungen in der Nördlinger Innenstadt stattfinden, die ordnungsgemäß beim Landratsamt Donau-Ries als Versammlungsbehörde angemeldet und deren Ablauf zwischen dem Landratsamt, der Polizei, der Stadt Nördlingen und dem Veranstalter abgestimmt wurde.

Diese Versammlung umfasst eine Auftakt- und Schlusskundgebung jeweils vor dem Rathaus Nördlingen (Marktplatz) und dazwischen einen Demonstrationszug durch Teile der Nördlinger Innenstadt, teilt das Landratsamt am Donnerstagnachmittag mit. Zur Regelung dieser Versammlung wurde im Einvernehmen mit dem Veranstalter ein versammlungsrechtlicher Bescheid erlassen, der unter anderem auch für diese Versammlung die Anordnung einer Maskenpflicht beinhaltet.

Allgemeinverfügung angepasst für "Spaziergang" am 4. März in Nördlingen

Im Hinblick auf die parallel stattfindende und angemeldete Versammlung hat das Landratsamt in Abstimmung mit Polizei und Stadt die geltende Allgemeinverfügung für „Spaziergänge“ für den 4. März angepasst. Der Protest-Zug darf an diesem Tag nicht im Bereich der angemeldeten Versammlung stattfinden.

Ein direktes Aufeinandertreffen von Gegnern und Befürwortern wäre – ungeachtet des bisher weitestgehend friedlichen Verlaufs der „Spaziergänge“ – mit einem unkalkulierbaren Eskalationspotenzial verbunden. Zudem würde bei gleichzeitiger Durchführung beider Versammlungen am selben Ort die Einhaltung des gesetzlichen Mindestabstandsgebots weiter erschwert.

Vorzug für die angemeldete Versammlung in Nördlingen

Um eine "unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" zu verhindern, sei eine räumliche Trennung durch örtliche Beschränkung der „Spaziergänge“ erforderlich. "Den Interessen der ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung war dabei hinsichtlich der Wahl des Versammlungsortes der Vorzug zu geben", so die Behörde.

Die genaue Abgrenzung des Bereichs der Nördlinger Innenstadt, in dem am Freitagabend nicht „spaziert“ werden darf, umfasst die Straßen Marktplatz, Eisengasse, Löpsinger Straße, Bei den Kornschrannen, Schrannenstraße, Drehergasse, Brettermarkt, Schäfflesmarkt, Hallgasse und Weinmarkt. Landratsamt, Polizei und Stadt Nördlingen rufen ausdrücklich die Teilnehmer beider Versammlungen zu friedfertigem Verhalten auf. (AZ)