Am B466-Kreisverkehr verbiegt ein Unbekannter ein Verkehrsschild

In Nördlingen ist am Donnerstag in der Zeit zwischen 8 und 14.30 Uhr eine Unfallflucht begangen worden. Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter am Kreisverkehr der B 466 Richtung Oettingen ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Unfallverursacher streifte das Verkehrszeichen, wodurch es zerkratzt und verbogen wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Seinen Pflichten als Unfallverursacher kam der Fahrer allerdings nicht nach. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)