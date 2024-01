Nördlingen

18:00 Uhr

Am Nördlinger Bahnhof beginnt im Januar eine neue Baustelle

Plus Die alten Loks und Waggons am Nördlinger Bahnhof sind umgezogen. Denn am Bahnhof wird ab Januar gebaut – für die Bürgerinnen und Bürger gibt es eine gute Nachricht.

Von Jan-Luc Treumann

Seit Kurzem sind sie weg. Wer mit dem Bahnhof im Rücken von der Höhnbrücke schaut, sieht die tonnenschweren Lokomotiven und Waggons nicht mehr, nur noch einer steht in weiter Ferne, ein paar kleine Waggons ganz am Rand – doch der Großteil steht nicht mehr dort. Weit weg sind sie aber nicht, wer sich umdreht, sieht viele davon links vor dem Parkhaus und dem Bahnhofsgebäude stehen. Grund dafür sind anstehende Bauarbeiten.

Die Hintergründe dazu schildert Patrick Zeitlmann. Er ist als Geschäftsführer der Bayern-Bahn in die Arbeiten involviert und Mitglied beim Bayerischen Eisenbahnmuseum – das ist für die Umbauten verantwortlich. Denn das Areal, auf dem die Züge bislang standen, werde saniert, schildert er unserer Redaktion. Bis auf die Schienen werde nahezu alles erneuert: "Es gibt einen neuen Unterbau. Nach dem Krieg wurde sehr feinkörniger Schotter verbaut, der ist aber nicht mehr so leistungsfähig." 2000 Tonnen neuer Schotter lägen daher schon in Dürrenzimmern bereit.

