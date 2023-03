Amelie Fried liest in der Alten Schranne in Nördlingen

Das Nordschwäbische Literaturfestival wird am Sonntag offiziell in Nördlingen eröffnet. Die frühere Moderatorin und Autorin Amelie Fried ist zu Gast.

Das Nordschwäbische Literaturfestival bietet zwölf Lesungen zwischen Rain am Lech und Buttenwiesen, zwischen Dillingen, Donauwörth und Nördlingen. Zum Auftakt kommt die bekannte Autorin Amelie Fried in die Alte Schranne nach Nördlingen. In der Matinee am Sonntag, 12. März, um 11 Uhr liest die Autorin zunächst aus "Die Spur des Schweigens" und spricht im Anschluss daran mit dem Publikum, bevor dann Auszüge aus "Traumfrau mit Ersatzteilen" zu hören sind.

In "Die Spur des Schweigens", erschienen im Oktober 2022, steht die Journalistin Julia im Mittelpunkt. Sie schlägt sich mühsam als freie Schreiberin durch und träumt von der großen, investigativen Story. Als sie einen Hinweis auf mögliche sexuelle Übergriffe in einem renommierten Forschungsinstitut erhält, geht sie dem Verdacht zunächst halbherzig nach. Aber als sich eine erste Betroffene bei ihr meldet, ist ihr Interesse geweckt. Eine spannende, aktuelle Kriminalgeschichte beginnt.

"Traumfrau mit Ersatzteilen" ist eine bittersüße Komödie

Ganz anders das Buch "Traumfrau mit Ersatzteilen", eine bittersüße Komödie über die Herausforderung des Älterwerdens, den Verlust von Illusionen und den Wert von Freundschaft. 60 werden? Eine Zumutung für Cora Schiller, die ihren runden Geburtstag am liebsten ignorieren würde. Aber plötzlich wollen alle von ihr wissen, welche Träume sie sich erfüllen möchte, bevor es zu spät ist. Ein Start-up gründen? Den Kilimandscharo besteigen? Dabei wünscht sie sich eigentlich nur, dass alles so bleibt, wie es ist.

Amelie Fried, Jahrgang 1958, wurde als TV-Moderatorin bekannt. Sie widme sich großen Themen unserer Zeit, spannend und dabei unterhaltsam, so die Pressemitteilung. Die Besucher können Amelie Fried persönlich bei der Matinee in der Alten Schranne erleben. Karten für die Lesung sind bereits jetzt bei der Tourist-Information der Stadt Nördlingen zum Preis von zehn Euro im Vorverkauf erhältlich. Die Tageskasse hat dann am Sonntag ab 10.30 Uhr in der Alten Schranne geöffnet. (AZ)

