An diesen Stellen wird in Nördlingen 2022 gebaut

Plus Die Drehergasse wird gesperrt, auf dem Rundgang um die Altstadt gibt es ab Oktober eine neue Baustelle: Wo Bürger und Besucher mit Behinderungen rechnen müssen.

Die Nördlinger müssen sich in diesem Jahr auf einige Baustellen einstellen. 18 verschiedene Maßnahmen stehen auf dem Plan der Bauabteilung der Stadt für 2022. Sie reichen von der Drehergasse bis zum Parkdeck am Nähermemminger Weg. Die gute Nachricht: Bis zum Historischen Stadtmauerfest im September sollen einige Projekte abgeschlossen sein.