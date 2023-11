Nördlingen

vor 51 Min.

An dieser Stelle in der Nördlinger Altstadt gibt es künftig weniger Parkplätze

Plus Im Bauausschuss werden die ersten Planungen für die Münz-, die Dreher- und die Henkergasse vorgestellt. Schon im März wird mit den Arbeiten begonnen.

Von Martina Bachmann

13 Autos stehen an diesem trüben Mittwochmorgen in der Münzgasse in der Nördlinger Altstadt. Was vergleichsweise wenig ist, zahlreiche Stellplätze am rechten Fahrbahnrand sind noch leer. Nun soll die Münzgasse – genauso wie die Dreher- und die Henkergasse – in den kommenden Jahren umgestaltet werden, die ersten Planungen wurden am Dienstagabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Nördlinger Stadtrates vorgestellt. Zwei Räten fiel dabei sofort auf: Künftig können deutlich weniger Autofahrer ihr Fahrzeug in der Münzgasse abstellen.

Wie berichtet, gab es bereits eine Versammlung für die Anlieger der betroffenen Straßen. Die ein oder andere Anregung habe man bereits berücksichtigt, so Oberbürgermeister David Wittner in der Sitzung. Mit "heißer Nadel" sei die jetzt vorliegende Planung gestrickt, sagte Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann, noch sei nicht alles in trockenen Tüchern. Bei der Generalsanierung der betroffenen Straßen beziehungsweise Abschnitte soll das neue Oberflächenkonzept zum Zuge kommen. Zudem werden die Strom- und Straßenbeleuchtungsanlagen erneuert, die Telekom verlegt Glasfaserkabel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

