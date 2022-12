An falscher Tür geklingelt und dann Polizei beleidigt

Ein Polizist und eine Polizistin zeigen dem Mann das richtige Haus, werden jedoch weiterhin beschimpft. Der Mann muss mit einer Anzeige rechnen.

Ein alkoholisierter Mann hat an Weihnachten gegen 23 Uhr an einem falschen Haus in der Ackerstraße in Nördlingen geklingelt. Die Anwohner riefen die Polizei, weil sie durch die Person aus dem Schlaf gerissen wurden. Nach Abklärung wurde dem Mann das richtige Haus gezeigt, zu dem er wollte. Bereits beim Eintreffen eines Beamten und einer Beamtin wurden diese beleidigt und nachdem ihm geholfen wurde, beleidigte er sie nochmals. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (AZ)