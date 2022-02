An geparktem Fahrzeug in Nördlingen den Außenspiegel demoliert

Polizei bittet eventuelle Augenzeugen um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag am Bleichgraben in Nördlingen an einem geparkten VW Golf Variant den linken Außenspiegel weggetreten. Der entstandene Schaden wird laut Polizeibericht auf etwa 300 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)