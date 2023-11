Nördlingen

An Weihnachten hat er zwei Menschen verletzt, jetzt steht er vor Gericht

An Weihnachten hat ein Mann gegen 3 Uhr früh zwei Personen geschlagen.

Plus Am 24. Dezember 2022 schlägt ein junger Rieser zwei Personen. Seine Entschuldigungsversuche blocken sie ab, die Richterin verhängt eine Bewährungsstrafe.

Von Jan-Luc Treumann

Eigentlich wird die Weihnachtszeit gerne mit Besinnlichkeit assoziiert: Plätzchen, Punsch und Päckchen auspacken steht für viele Menschen an Heiligabend auf dem Programm. Mancher will vorher vielleicht noch ein wenig feiern – in einer Disco ist das vor rund einem Jahr aber eskaliert. Mit nur wenigen Minuten Abstand hatte ein Rieser gegen 3 Uhr gleich zwei Menschen verletzt – einen mit einem Schlag ins Gesicht, dem anderen verpasste er einen Kopfstoß. Kürzlich musste sich der 23-Jährige vor Gericht verantworten.

Rechtsreferendar Sebastian Holzner schildert im Nördlinger Amtsgericht die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft: Körperverletzung in zwei Fällen, einer erlitt eine Gesichts- und eine Bauchdeckenprellung, ein anderer eine Nasenbeinfraktur, mit der er zwei Wochen krankgeschrieben wurde.

