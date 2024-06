Andreas Schröter coacht die Damen des TSV Nördlingen

Nördlinger PI-Chef hat Respekt vor der neuen Erfahrung als Trainer der Nördlinger Frauenfußball-Mannschaft. Melanie Hander künftig Co-Trainerin.

Vor drei Jahren gründete der TSV 1861 Nördlingen erstmals in der Geschichte eine Frauenmannschaft, welche eine sehenswerte Entwicklung hinlegte. Während die Frauen 2021 in der niedrigsten Klasse, damals der Kreisklasse, starten mussten, konnten sie sich lediglich drei Jahre später im oberen Drittel der Bezirksliga positionieren. Unter der Leitung von Melanie Hander konnte die Mannschaft zwei Aufstiege in Folge feiern.

Für das nächste Kapitel kommt eine interne Verstärkung, mit welcher niemand so wirklich gerechnet hat. Andreas Schröter wird neuer Cheftrainer und zusammen mit Melanie Hander als Co-Trainerin die Frauenmannschaft in der neuen Saison betreuen. „Durch seine Expertise und Spielphilosophie werden die Damen einen weiteren Schritt nach vorne machen!“, so der sportliche Leiter der Frauen, Markus Klaus.

Andreas Schröter selber freut sich sehr auf seine neue Aufgabe und geht mit gewissem Respekt in die kommende Saison, da es auch für ihn eine neue Erfahrung ist. Bisher habe er noch nie eine Damenmannschaft trainiert, lediglich im Beruf als Chef der PI Nördlingen die ersten Berührungspunkte mit der Damenfußballauswahlmannschaft der Polizei gehabt.

Ein erstes Kennlernen zwischen Team und Trainer hat bereits nach dem letzten Heimspiel stattgefunden. Sowohl Trainerteam, Verantwortliche und Spielerinnen sind sich einig, mit dieser Besetzung sehr gute Voraussetzungen geschaffen zu haben, damit die Frauenmannschaft weiterhin erfolgreich ist und somit in Nördlingen langfristig Frauenfußball angeboten werden kann. (AZ)