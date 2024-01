Nördlingen

Andreas Schröter ist der neue Chef der Nördlinger Polizei

Der 53-Jährige folgt auf Walter Beck, der in den Ruhestand gegangen ist. Schröter ist in Nördlingen auch in anderer Funktion bekannt.

Polizeihauptkommissar Andreas Schröter ist der neue Chef der Polizeiinspektion Nördlingen. Er löst Walter Beck ab, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand ging. Schröter ist 53 Jahre alt. Er begann seine Karriere im mittleren Polizeivollzugsdienst im Jahr 1987. Nach seinem Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene im Jahr 2006 übte Schröter auf unterschiedlichen Dienststellen im Polizeipräsidium Schwaben Nord verschiedene Tätigkeiten mit Leitungsfunktion aus. Die vergangenen sechs Jahre war der 53-Jährige stellvertretender Leiter des Kommissariats 1 bei der Kriminalpolizei Dillingen. Schröter ist in Nördlingen kein Unbekannter: Er hat beim TSV Nördlingen bereits mehrere Fußball-Mannschaften trainiert, aktuell ist er TSV-Sportdirektor. (AZ) Lesen Sie dazu auch Fußball Plus Karl-Heinz Schüler übernimmt die Nördlinger U23

