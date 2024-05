Angefahrenes Auto: Frau schaut sich Schaden an und fährt weiter

Auf einem Parkplatz in Nördlingen hat sich eine Unfallflucht ereignet. Ein Passant hilft dabei, die Flüchtige zu ermitteln.

Ein Fall von Unfallflucht hat sich am Donnerstag gegen 10 Uhr in Nördlingen auf dem „Lamm-Parkplatz“ ereignet. Ein Passant beobachtete nach Angaben der Polizei, wie eine Frau beim Rangieren ihres Pkws gegen ein geparktes Auto stieß. Die Frau sei aus ihren Pkw gestiegen und habe sich den verursachten Schaden angeschaut. Statt diesen bei der Polizei zu melden und ihre Personalien zu hinterlassen, fuhr sie einfach davon. Der Passant notierte sich zum Glück das Kennzeichen, sodass gegen die Frau nun wegen Unfallflucht ermittelt werden kann. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)