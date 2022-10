Nördlingen

06:30 Uhr

Angeklagte 74-Jährige klaut "seit mindestens 30 Jahren wie eine Elster"

Plus Vor dem Amtsgericht Nördlingen muss sich eine 74-jährige Diebin verantworten. Die Verteidigungsstrategie geht zumindest in erster Instanz nicht auf.

Von Dominik Durner

Mit einer entschiedenen Einordnung der Beweislast und einer Zurechtweisung des Verteidigungs-Plädoyers hat Richter Gerhard Schamann am Amtsgericht Nördlingen einen Diebstahl-Prozess beendet: Eine 74-jährige Rieserin hatte im Februar versucht, mehrere Pullover und Unterhosen im Wert von fast 300 Euro aus einem Nördlinger Bekleidungsgeschäft zu stehlen. Während sie vor Gericht angab, sich nicht mehr an die Tat erinnern zu können und generell an Vergesslichkeit zu leiden, belasteten Zeugenaussagen sie schwer – sodass es in der Verhandlung letztlich nur um das Strafmaß ging.

