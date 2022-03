Angeklagte erscheinen in Nördlingen nicht vor Gericht – zahlen müssen sie dennoch

Plus Zwei Fälle sollen eigentlich vor dem Nördlinger Amtsgericht verhandelt werden. Beides Mal erschienen die Angeklagten nicht - einer hatte eine Entschuldigung.

Zwei Einsprüche gegen Strafbefehle, wegen Betrugs und wegen Schwarzfahrens, sollten vor dem Amtsgericht Nördlingen verhandelt werden. Beide Angeklagte erschienen zu den Verhandlungsterminen vergangene Woche jedoch nicht. Das Gericht traf dennoch Entscheidungen.