Nördlingen

Monheimer steht wegen einer fatalen Verwechslung in Nördlingen vor Gericht

In Nördlingen macht ein Mann nach einem Unfall einen Fehler, weswegen er vor Gericht muss.

Plus Ein Autofahrer kollidiert in Nördlingen mit einem Motorradfahrer. Über eine Gerichtsverhandlung, die ohne eine Verwechslung nie stattgefunden hätte.

Von Nicolas Friese

Der Angeklagte stand am 7. Oktober 2022 gegen 17 Uhr kurzzeitig unter Schock. Kurz davor war er mit seinem Auto in Nördlingen mit einem Motorradfahrer kollidiert. Als er dann in der Löpsinger Straße den Kontakt mit dem Motorradfahrer austauschen wollte, geschah ihm ein fataler Fauxpas, der ihn einen Termin beim Amtsgericht Nördlingen kostete.

Der Sachverhalt ist simpel: Der Angeklagte aus Monheim war am 7. Oktober vergangenen Jahres gemeinsam mit seiner Familie unterwegs zum Friseur nach Nördlingen. In der Löpsinger Straße verpasste er einen Parkplatz und bog rückwärts in eine Seitenstraße ein, um zu drehen und den Parkplatz zu ergattern. Aus der Seitenstraße kam zur selben Zeit ein Motorradfahrer und kollidierte mit dem 37-jährigen Autofahrer. "Ich hatte noch nie einen Unfall mit einem Motorrad", sagt der Angeklagte vor Gericht.

