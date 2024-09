Angestellte beobachtet 19-Jährigen beim Ladendiebstahl

In einem Bekleidungsgeschäft in der Nördlinger Fußgängerzone ist am Samstagvormittag ein 19-jähriger Mann laut Polizeiangaben dabei beobachtet worden, wie er eine Jacke im Wert von etwa 350 Euro aus dem Laden mitnahm, ohne für sie zu bezahlen. Eine Angestellte ging dem jungen Mann hinterher und machte eine vorbeifahrende Streife der Polizeiinspektion Nördlingen auf sich aufmerksam. Diese konnte den Täter anhalten und die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen treffen. (AZ)