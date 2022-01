Angetrunken in die Polizeikontrolle gefahren

Die Polizei kontrollierte am Mittwoch in Nördlingen. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein Mann zuvor getrunken hatte.

Die Nördlinger Polizei hat am Mittwochabend in der Nürnberger Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei fiel ein 32-jähriger Pkw-Fahrer auf, bei dem die Beamten nach eigenen Angaben deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa ein Promille, so dass sofort die Weiterfahrt unterbunden wurde. Der Mann erhält nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld. (AZ)