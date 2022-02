Angst vor dem Impfen gegen Corona: Das können Menschen tun

Plus Seit zwei Jahren diktiert Corona den Alltag. Manche haben eine große Furcht entwickelt. Mediziner Sebastian Völkl sagt: Impfgegner spielen teils mit der Angst.

Herr Völkl, haben wir Corona jetzt endlich bald überstanden?



Sebastian Völkl: Corona wird uns grundsätzlich auf Dauer begleiten, genauso wie die Influenza. Auch die Grippe ist nicht jedes Jahr gleich - mal ist sie aggressiver, mal nicht.