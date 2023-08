Anhängerkupplung gestohlen: Wer hat etwas beobachtet?

Unbekannte schrauben die Anhängerkupplung an einem Verkaufswagen ab und nehmen sie einfach mit. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Anhängerkupplung haben Unbekannte in Nördlingen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war sie an einem Verkaufsanhänger angebracht, der wiederum auf einem Parkplatz An den Langenwiesen in Nördlingen abgestellt war. Die Anhängerkupplung wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag abgeschraubt. An der Anhängereinrichtung befanden sich eine Kugelkopfsicherung sowie die Hand- und Auflaufbremse im Gesamtwert von etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Nördlingen nimmt unter Telefon 09081/2956-0 Hinweise entgegen. (AZ)