Anhalten zu spät erkannt: 35-Jährige fährt Senior ungebremst auf

Auf der B466 hat sich am Mittwoch gegen 8.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Löpsingen und Nördlingen ereignet. Ein 88-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf der B466 von Oettingen kommend in Richtung Nördlingen und musste am Kreisverkehr kurz vor Nördlingen verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte eine hinter ihm fahrende 35-jährige Frau laut Polizeibericht zu spät und fuhr ungebremst mit ihrem Pkw auf das Fahrzeug des 88-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurde die mitfahrende Ehefrau des 88-Jährigen leicht verletzt. Die 83-Jährige wurde vor Ort ambulant behandelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9500 Euro. (AZ)