Anlaufstelle für Schwangere und junge Mamas: Neue Hebammenpraxis eröffnet

Plus In Nördlingen gibt es seit einigen Wochen die Hebammenpraxis "Bauchgefühl mit Herz". Vier Frauen haben sich zusammengetan, um sie zu eröffnen.

Schon seit mehr als zehn Jahren "geisterte" der Plan für die eigene Hebammenpraxis in den Köpfen von Christina Pflugmacher, Sabine Hänlein, Julia Üschner und Anja Kaufmann. Seit ein paar Wochen ist er nun Realität. "Das lag zum großen Teil auch an der Familie Altmann, unserem Vermieter, die unser Projekt unterstützt und fast jeden Wunsch ermöglicht hat", sagt Sabine Hänlein. Seit ein paar Wochen nun gibt es die Hebammenpraxis "Bauchgefühl mit Herz".

Sie befindet sich in der Oskar-Mayer-Straße in Nördlingen: 180 Quadratmeter groß, mit zwei Kursräumen und zwei Sprechzimmern und viel Platz für eine liebevolle Betreuung. Bei der Eröffnung war neben vielen anderen Gästen auch Oberbürgermeister David Wittner zu Besuch, der vor allem die schöne Gestaltung der Praxisräume hervorhob und scherzhaft bedauernd erwähnte, dass in seiner Familie "die entsprechende Planung, um diese Räume nutzen zu können, leider schon abgeschlossen ist". Denn was die vier Beleghebammen des Nördlinger Stiftungskrankenhauses vor und nach der Geburt sowohl zu Hause als auch in der Praxis für eine gesunde Schwangerschaft tun können, klingt überzeugend.

