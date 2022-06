Anmeldeschluss für den Nördlinger Stadtlauf naht

Am Samstag, den 9. Juli, findet nach zweijähriger Zwangspause wieder ein sportliches Großereignis in und um die Stadt Nördlingen statt: der beliebte Stadtlauf „Nördlingen läuft rund“.

Mannschaften aus Kindergärten, Schulen, Firmen und Hobbyteams können sich bis Freitag, 24. Juni, voranmelden. Die Teams erhalten die Startunterlagen rechtzeitig in der Woche vor dem Lauf, damit die interne Organisation klappt. Nach dem 24. Juni ist eine Anmeldung für Einzelstarter noch am Veranstaltungstag am Marktplatz ab 12.30 Uhr möglich. Vorangemeldete Einzelstarter erhalten dort auch ihre Unterlagen.

Bereits zum 19. Mal "Nördlingen läuft rund"

Alle Starterinnen und Starter werden im Ziel mit einer Medaille belohnt, für Verpflegung wird wie immer bestens gesorgt. Alle Informationen zur Veranstaltung sowie das Meldeportal finden Sie unter www.noerdlinger-stadtlauf.de.

Der Stadtlauf findet dieses Jahr zum 19. Mal statt. Wegen Corona entfiel die Aktion 2020 ganz, im vergangenen Jahr gab es ersatzweise die Aktion Stadtlauf[en] 2021.

Lesen Sie dazu auch