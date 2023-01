Anna Schöch leitet jetzt das Nördlinger Tierheim

Plus Eigentlich hat Anna Schöch einen ganz anderen Beruf gelernt. Doch dann wurde die Stelle im Tierheim ausgeschrieben und die 28-Jährige wagte den Neuanfang.

Anna Schöch muss ihr Büro teilen. Nicht mit einem menschlichen Wesen auf zwei Beinen, nein: Vielmehr mit mehreren Vierbeinern, die in dem Zimmer gemütlich vor sich hin dösen. Schließlich mag dieser Raum ja das Büro von Anna Schöch sein. Doch das ganze Haus ist das Zuhause von ihnen – den Katzen und Hunden: Sie wohnen zumindest auf Zeit im Fürstin-Delia-Tierheim in Nördlingen.