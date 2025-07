Anwenderforum am TTZ Nördlingen

Kürzlich fand am Technologietransferzentrum (TTZ) Flexible Automation in Nördlingen das Anwenderforum „KI in der industriellen Bildverarbeitung“ statt. Rund um das aktuelle Thema der künstlichen Intelligenz in der industriellen Qualitätskontrolle und Automatisierung versammelten sich Fachleute, Forschende und Unternehmen, um neueste Entwicklungen und praxisnahe Anwendungen zu diskutieren. Prof. Dr. Florian Kerber (TTZ) eröffnete die Veranstaltung mit einem Überblick zur Entwicklung KI-basierter Bildverarbeitung und betonte die Bedeutung regionaler Netzwerke für den Mittelstand. Im Anschluss präsentierte Dipl.-Ing. Karl-Ludwig Schinner (opdi-tex GmbH) seine Erfahrung mit KI in der Bildverarbeitung. Diese reichen von Erkennung ganzen PKWs bis hin zur Erkennung winziger Maschenfehler bei Rundstrickmaschinen. Das selbst entwickelte Endgerät „KnitHawk“ wertet aufgenommene Bilder blitzschnell innerhalb des Bearbeitungsraumes aus. Die Kombination aus klassischer Bildvor- und Nachbereitung sowie lernenden Verfahren zur Klassifikation arbeitet sehr zuverlässig. Dipl.-Ing. Dirk Zinnäcker (NeuroCheck GmbH) stellte eine neue Softwareplattform für KI-basierte Multi-Sensor-Auswertung vor. Dank zahlreicher Schnittstellen lassen sich Anwendungen ohne großen Programmieraufwand umsetzen. Externe KI-Modelle können über Plugins eingebunden werden. Nach einer Pause mit Exponaten aus Forschungs- und Industrieprojekten stellte Dipl.-Ing. Jakob Münsinger (TTZ) das Projekt B2X vor. Dabei erkennt eine KI-Pipeline Grate an Metallbauteilen auf Smartphone-Bildern – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Sandro Gauß (robominds GmbH) zeigte mit „TRUE AI for industrial robots“, wie KI Robotersysteme flexibel und lernfähig macht. Adaptive „Skills“ für Pick-and-Place-Prozesse lassen sich einfach erweitern und sind bereits in der Industrie im Einsatz. In der abschließenden Diskussionsrunde mit Prof. Dr.-Ing. Jürgen Lenz wurden offene Fragen geklärt und zukünftige Entwicklungen erörtert.

