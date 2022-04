Anzeigen gegen betrunkene Fahrerin und ihren Mann in Nördlingen

Die Polizei kontrollierte ein Auto, dass in der Ulmer Straße mit Warnblinklicht stand. Es stellte sich heraus, dass die 50-jährige Fahrerin erheblich alkoholisiert war.

Angezeigt wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine 50-Jährige und ihr Ehemann in Nördlingen, weil die Frau betrunken gefahren war. Wie die Polizei berichtet, teilte eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei mit, dass in der Ulmer Straße ein Auto mit Warnblinklicht am Straßenrand stehe. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass die Frau Alkohol getrunken hatte.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Frau wurde der Führerschein entzogen. Weiter heißt es im Polizeibericht, dass der 52-jährige Ehemann ebenfalls angezeigt wird, wegen Beihilfe zur Trunkenheitsfahrt, da er zugelassen haben soll, dass seine Frau deutlich alkoholisiert Auto fährt. (AZ)