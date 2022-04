Anzeigen und Hausverbot nach versuchtem Ladendiebstahl in Nördlingen

Zwei Ladendiebe wurden am Mittwoch in Nördlingen hintereinander von einem Ladendetektiv aufgehalten. Beide erhalten nun Strafanzeigen und Hausverbot.

Ein Ladendetektiv hat am Mittwochnachmittag im Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße in Nördlingen zwei Ladendiebstähle hintereinander verhindert. Ein 62-Jähriger hatte seine Taschen mit Lebensmitteln im Wert von etwa 110 Euro gefüllt, ein 14-Jähriger seinen Rucksack mit Lebensmitteln und elektronischen Waren im Wert von 100 Euro.

Laut Polizeibericht wollten beide an der Kasse lediglich Waren mit geringem Wert bezahlen, die Lebensmittel und Artikel aus ihren Taschen aber nicht. Weil der Ladendetektiv sie beobachtet hatte, hielt er in beiden Fällen die Ladendiebe auf. Beide erhalten nun Strafanzeigen und ein Hausverbot. (AZ)