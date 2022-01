Nördlingen

06:30 Uhr

Apotheken-Notdienst in Nördlingen: Medikamente kommen auch per Taxi

Plus Seniorinnen und Senioren im Ries haben mitunter ein Problem, wenn sie nachts oder am Wochenende Medikamente benötigen: Die Notdienst-Apotheke ist manchmal weit weg.

Von Matthias Link

Die Bevölkerung im Landkreis Donau-Ries wird zunehmend älter. Damit steigt auch der medizinische Versorgungsbedarf der Seniorinnen und Senioren. Wenn dann am späten Abend oder am Wochenende noch Medikamente besorgt werden müssen, kann es zu Schwierigkeiten kommen. Denn es gibt in Nördlingen zwar einen Apothekennotdienst, aber zwei der Apotheken liegen außerhalb der Stadt: die Fürstliche Hofapotheke in Wallerstein und die Schulhausapotheke in Deiningen. Da manche Senioren in Nördlingen nicht mehr selbst Auto fahren können oder sie sich dies - gerade nachts - nicht mehr zutrauen, stehen sie vor einem Problem: Sie benötigen Hilfe von anderen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen