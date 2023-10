Aquaplaning führt zu Unfall auf der B466 bei Dürrenzimmern

Zwischen Nördlingen und Oetttingen ereignet sich am Samstag ein Unfall. Der Verursacher verliert die Kontrolle über sein Auto und bricht durch eine Hecke.

Wegen des regnerischen Wetters und Aquaplaning in der Folge hat sich am Samstag ein Unfall auf der Bundesstraße 466 zwischen Nördlingen und Oettingen ereignet. Gegen 12.45 Uhr verlor der 35-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Er kam links von der Straße ab und brach durch eine Hecke am Straßenrand. Nach Angaben der Polizei wird der entstandene Sachschaden auf rund 1500 Euro geschätzt. (AZ)