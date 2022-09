Nördlingen

Arbeiten "Am Hohlen Schänzle" in Nördlingen beginnen am Montag

Am Hohlen Schänzle in Nördlingen starten die Straßenbauarbeiten.

Am Montag, 19. September, starten die Bauarbeiten an der Straße Am Hohlen Schänzle in Nördlingen. Was Anlieger nun beachten müssen.

Nach den Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten starten am Montag, 19. September, nun die Straßenbauarbeiten in der Straße Am Hohlen Schänzle. Durch die örtlichen Begebenheiten in der schmalen Straße kommt es zu Beeinträchtigungen für die Anwohnenden. Sie werden gebeten, die eingerichteten Müllsammelplätze zu nutzen. Dringende Lieferungen sollten mit den Firmen vor Ort abgestimmt werden. Die Stadt Nördlingen bittet nach eigenen Angaben um Verständnis für die Einschränkungen. (AZ)

