Arbeitslosenquote im Ries steigt leicht an

527 offene Stellen gibt es bei der Agentur für Arbeit. Gesucht wird Personal im Verkauf oder im Büro.

Die Arbeitslosigkeit im Ries ist leicht angestiegen. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, lag die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen im vergangenen Monat bei 2,5 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte über dem Wert des Vormonats. Insgesamt sind 788 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 93 mehr als noch vor einem Monat.

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit im Januar sei allerdings üblich, heißt es in der Pressemitteilung. Der Grund sind auslaufende Arbeitsverträge zum Jahresende und saisonbedingte Entlassungen in der Winterzeit. Der Saisonfaktor wird an der Arbeitslosigkeit der Männer deutlich, da diese vermehrt in den witterungsabhängigen Berufen tätig sind. Die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Männer ist um 63 oder 16,2 Prozent gestiegen. Dagegen verzeichnet die Arbeitsagentur bei den Frauen nur ein Plus von 30 oder 9,8 Prozent.

Zuzug von arbeitslosen Ukrainern ist ausschlaggebend

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, sagt: "Im Vergleich zum Vorjahr sind 124 Personen oder 18,7 Prozent mehr ohne Arbeit. Beim Bestand an ausländischen Arbeitslosen ist eine deutliche Zunahme um 124 Personen oder 79,5 Prozent gegenüber Januar 2022 zu verzeichnen. Der Zuzug von Arbeitslosen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft ist hier ausschlaggebend." Im Dezember haben sich 248 Personen neu arbeitslos gemeldet, davon kamen 144 aus einer Erwerbstätigkeit und 24 aus einer Aus- oder Weiterbildung. Dagegen konnten 159 ihre Arbeitslosigkeit beenden, davon nahmen 35 eine Beschäftigung auf, und 28 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Von den 788 arbeitslos gemeldeten Personen waren 363 (plus 95 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 425 (minus zwei im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Donau-Ries gemeldet. Im Januar wurden 75 neue Arbeitsstellen gemeldet, 24 mehr als im Dezember. Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen sind aktuell 527 offene Stellen gemeldet, eine mehr als im Vormonat und 28 weniger als vor einem Jahr. Gesucht werden aktuell Arbeitskräfte besonders in den Bereichen Verkauf, Büro- und Sekretariat, spanende Metallbearbeitung, Berufskraftfahrer, Lager, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Maschinen- und Anlagenführer, Post- und Zustellerdienste, Metallbearbeitung und Reinigung. (AZ)