Arbeitslosigkeit im Ries bleibt weiter konstant

Die Betriebe im Ries suchen weiterhin nach Arbeitskräften, teilt die Agentur für Arbeit mit. Der Arbeitsmarkt wird jedoch als robust bewertet.

Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen sind aktuell 677 Menschen arbeitslos gemeldet. Wie die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist im Juni die Arbeitslosenzahl in Nördlingen und im Ries im Vergleich zum Vormonat nur minimal um neun Personen gestiegen. "Trotz einer weiter herausfordernden wirtschaftlichen Situation, zeigt sich der Arbeitsmarkt in unserer Region sehr robust und die Betriebe suchen weiterhin in einem hohen Maß nach Arbeitskräften", berichtet Norbert Gehring, stellvertretender Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Laut Zahlen der Agentur für Arbeit beträgt die Arbeitslosenquote 2,1 Prozent, wie bereits im Mai und April. Im Juni vor einem Jahr lag sie noch bei 1,9 Prozent. Seit Juni 2022 sind die geflüchteten Menschen aus der Ukraine in der Arbeitslosenstatistik erfasst. Hier fand die Übernahme in die Jobcenter statt. Damals wurde dieser Personenkreis auch erstmals in der Arbeitslosenstatistik ausgewiesen. Das sei auch der Grund, dass die Zunahme der Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat nun nicht mehr so drastisch ausfällt wie in den vergangenen Monaten, erklärt Gehring.

Fast ein Drittel der Arbeitslosen beim Jobcenter kommen aus der Ukraine

Im gesamten Landkreis Donau-Ries sind 932 Arbeitslose beim Jobcenter gemeldet: Von diesen Personen haben 289 die ukrainische Staatsangehörigkeit. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen aus der Ukraine nehme weiterhin zu. Zum Teil ist dies laut Agentur darauf zurückzuführen, dass jetzt die ersten Integrationskurse enden und diese Personen inzwischen mit entsprechenden Deutschkenntnissen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Derzeit gibt es im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen 511 offene Stellen, sechs weniger als im Vormonat. Insgesamt wurden im Juni 68 neue Arbeitsstellen gemeldet. (AZ)

