Arbeitsmarkt im Ries trotz vieler Herausforderungen robust

Der Arbeitsmarkt im Ries ist trotz aller Herausforderungen robust. Die Betriebe haben weiterhin einen hohen Bedarf an Fach- und Arbeitskräften. Allerdings verschieben sich schon seit einigen Jahren durch den Strukturwandel die Bedarfe in den Wirtschaftsbereichen und die Anforderungen in den Berufen ändern sich. Das geht aus dem aktuellen Arbeitsmarktbericht hervor. Wie Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, berichtet, würde die Agentur bei diesem Transformationsprozess unterstützen. Dafür würden Instrumente des sogenannten Qualifizierungschancengesetzes genutzt. "So können Beschäftigte mit unserer finanziellen Unterstützung passgenau qualifiziert werden. Egal ob Anpassungsqualifizierungen (z.B. einen CNC-Kurs) oder eine Weiterbildung, die zu einem anerkannten Berufsabschluss führt. Unsere Fachkräfte im Arbeitgeber-Service beraten dazu gerne", sagt der Vorsitzende.

Im November waren im Ries 747 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat waren das acht Personen oder 1,1 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote bleibt entsprechend mit 2,3 Prozent auf dem Niveau des Vormonats, ist aber um 0,1 Prozentpunkt höher als vor einem Jahr. Aufgrund der bisher milden Witterung sind noch keine Arbeitslosmeldungen von den Außenberufen zu verzeichnen.

249 Personen melden sich im November arbeitslos

Im November haben sich 249 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen laut Arbeitsagentur 111 aus einer Beschäftigung und 49 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 243 die Arbeitslosigkeit beenden, 77 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 61 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Von den insgesamt 747 Arbeitslosen sind bei der Arbeitsagentur (Rechtskreis SGB III) aktuell 322 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 12 oder 3,9 Prozent mehr als im Vormonat und 70 oder 27,8 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Beim Jobcenter Donau-Ries (Rechtskreis SGB II) sind im Rieser Gebiet derzeit 425 Arbeitslose gemeldet. Das sind vier Personen (0,9 Prozent) weniger als vor einem Monat und neun Personen (2,1 Prozent) weniger als vor einem Jahr.

Fluchtmigration aus der Ukraine im Landkreis Donau-Ries

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit dem 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Landkreis Donau-Ries 787 (minus 20 zum Vormonat, plus 270 zum Vorjahr) erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. Davon waren 368 (minus 20 zum Vormonat, plus 123 zum Vorjahr) arbeitslos.

Die Langzeitarbeitslosigkeit liegt insgesamt bei beiden Rechtskreisen 5 Prozent über dem Vorjahresniveau, wobei im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) diese trotz der aktuellen Herausforderungen „nur“ um 8,9 Prozent gestiegen ist. Bei der Arbeitsagentur ist erfreulicherweise im Vorjahresvergleich die Langzeitarbeitslosigkeit um 33,3 Prozent gesunken“, informiert Richard Paul. Von den Arbeitgebern wurden im November 89 neue Arbeitsstellen gemeldet, 21 mehr als im Oktober. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 571 freie Arbeitsplätze gemeldet.

Gesucht werden aktuell Arbeitskräfte besonders in den Bereichen: Lager, Elektrotechnik, Verkauf, Holz-Möbel-, Innenausbau, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Post- und Zustelldienste, Berufskraftfahrer (Güterverkehr/Lkw), Maurerhandwerk, Maschinenbau-, Betriebstechnik und für die Lebensmittelherstellung. (AZ)