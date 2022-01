Arbeitsvertrag gefälscht: Wie eine Frau versucht hat, einen Kredit zu bekommen

Plus Kreditvermittler lehnen ihre Anträge ab, bei einer Sparkasse im Kreis Donau-Ries hat sie Erfolg. Bei der Strafe schließt sie sich ihrem Verteidiger nicht an.

Die Angeklagte legt gleich am Anfang der Verhandlung vor dem Nördlinger Amtsgericht ein Geständnis ab: Sie räumt ein, diverse Anträge bei verschiedenen Kreditvermittlern gestellt zu haben, um einen Kredit zu bekommen. Mal über 5000, mal über 3500 Euro. Im Netz hat sie mit ihren Versuchen nie Erfolg - als sie es persönlich bei einer Sparkasse im Landkreis versucht, schon. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau gewerbsmäßigen Betrug und versuchten Betrug zusammen mit der Fälschung von Urkunden vor.