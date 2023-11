Nördlingen

18:00 Uhr

„Architektonischer Glücksfall“: Haus in der Bräugasse 7 wird saniert

Plus Fassade und Eingangstür eines Nördlinger Bürgerhauses werden von der Denkmalschutz-Stiftung gefördert. Inzwischen gilt das Gebäude wieder als Schmuckstück.

Von Peter Urban

Wie wichtig die Aufgabe ist, Denkmäler zu schützen, um unser aller gesellschaftliches Erbe zu erhalten, wird immer wieder deutlich, gerade in Nördlingen. Und er stellt dabei die Erträge aus der Glücksspirale in den Fokus: „Seit 1991 sind über 570 Millionen Euro Zweckerträge aus der Lotterie bundesweit an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz geflossen. Allein in Bayern konnten so über 560 Objekte restauriert und instandgesetzt werden“, sagt Claus Niederalt, Präsident der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. Explizit nennt er auch ein Bürgerhaus in der Nördlinger Altstadt, dessen „trauriger Zustand nun ein Ende“ habe.

Vor allem die Instandsetzung des beeindruckenden Barockgiebels des Hauses und dessen historische Eingangstür habe man mit 40.000 Euro unterstützt. Es handelt sich um das Haus in der Bräugasse 7, ein auch heute noch „schmuckes Bürgerhaus“, das laut Tafel an der Fassade (und dendrochronologischem Befundbericht) „im Kern um 1492 in gleicher Größe bestand wie heute“. In der ersten archivarischen Nennung wird die Witwe Margaretha Schreiber genannt unter „Behausung und Hofreit samt Höflein und Brunnen“.

