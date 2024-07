Arm in Walze eingeklemmt: Mann kommt mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Ein Betriebsunfall hat sich am Mittwoch gegen 14.50 Uhr in Nördlingen ereignet. Ein 42-jähriger Mann führte in einer Lagerhalle Wartungsarbeiten an einem Förderband durch. Während der Arbeiten stand das Band still, war jedoch nicht von der Stromversorgung getrennt, wie es im Polizeibericht heißt. Als der 42-Jährige in Höhe der ca. 100 Kilogramm schweren Förderroller an bzw. unter das Förderband griff, setzte sich dieses plötzlich in Bewegung. Der rechte Arm des Mannes wurde unter die Walze gezogen und eingeklemmt.

Die Hilferufe des Mannes wurden von Mitarbeitern der angrenzenden Firma wahrgenommen, welche sofort den Rettungsdienst verständigten. Der 42-Jährige konnte mithilfe seiner Kollegen und der Feuerwehr befreit werden. Da sich das Förderband unter dem Dach der Lagerhalle befand und der Mann aus einer Höhe von etwa acht Meter geborgen werden musste, war ein Einsatz der Feuerwehr mit einer Drehleiter erforderlich. Der Mann wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (AZ)

